Ibovespa fecha em alta e renova recorde com apoio de Petrobras

O volume financeiro somou 22,6 bilhões de reais.

Wall Street corroborou o viés positivo no pregão brasileiro, com o S&P 500 terminando com elevação de 0,45%, enquanto agentes financeiros aguardam novos dados sobre o comportamento dos preços ao consumidor e seguem calibrando apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Na visão do gestor Tiago Cunha, sócio da Ace Capital, em uma sessão com baixa liquidez, o mercado brasileiro parece seguir no ritmo do rally de final de ano promovido pelo discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que sinalizou na semana passada o fim do aumento de juros nos Estados Unidos.

"Isso fez com que o mercado passasse automaticamente a projetar o início do ciclo de cortes nos EUA", afirmou, acrescentando que, no Brasil, isso chancelou perspectivas de um ciclo de cortes mais longo da Selic, com o mercado passando a precificar uma taxa abaixo de 10%.

"Com esse cenário mais benigno para os juros, a bolsa paulista seguiu nesta sessão a tendência observada na semana passada, quando continuou se beneficiando do fluxo de investidores estrangeiros", avaliou o gestor, chamando atenção ainda para o efeito benigno da aprovação da reforma tributária.

A B3 também divulgou nesta segunda-feira a segunda prévia da carteira téorica do Ibovespa para os primeiros quatro meses de 2024, mantendo a entrada de ISA Cteep e trazendo de volta Casas Bahia, que ficara de fora da primeira preliminar, divulgada no começo do mês.