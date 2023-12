Membros do FMI aprovam alta de 50% em recursos para empréstimos, sem alteração acionária

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O órgão dirigente do Fundo Monetário Internacional aprovou um aumento de 50% nos recursos das quotas, a ser suportado pelos países membros proporcionalmente a sua atual participação na instituição, elevando as quotas totais para 960 bilhões de dólares, informou o FMI nesta segunda-feira.

Os dirigentes que representam quase 93% do poder de decisão total do fundo votaram a favor do aumento de 50% recomendado pelo conselho executivo do FMI no mês passado, excedendo os 85% exigidos. O prazo de votação terminou na sexta-feira.