Mercado vê inflação e dólar mais baixos em 2023, mostra Focus

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda ajuste na perspectiva para o dólar, que deve encerrar este ano a 4,93 reais, contra 4,95 reais no levantamento anterior. Em 2024 a projeção para a moeda norte-americana seguiu em 5,0 reais.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento para este ano e o próximo seguiu em 2,92% e 1,51% respectivamente.

Também não houve alteração no cenário para a política monetária, com a taxa básica de juros ainda calculada em 9,25% ao final de 2024 depois de o Banco Central ter cortado a Selic em 0,5 ponto percentual, a 11,75%, na última reunião do ano, afirmando que sua diretoria antevê cortes na mesma intensidade nas próximas reuniões.

(Por Camila Moreira)