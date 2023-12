Nipon Steel faz acordo para comprar US Steel por US$14,9 bilhões

A oferta da Cleveland-Cliffs levou a US Steel a iniciar um processo de venda. Em uma reunião de seu conselho de administração no domingo, a US Steel considerou a oferta da Nippon superior à proposta da Cleveland-Cliffs, que havia aumentado sua oferta para o patamar de 40 dólares por ação, disseram fontes do setor.

A ArcelorMittal também procurou a US Steel, noticiou a Reuters. Nippon e ArcelorMittal possuem uma usina siderúrgica no Estado norte-americano do Alabama que produz chapas de aço por meio de placas compradas de fornecedores locais e estrangeiros. As duas empresas também estão investindo cerca de 1 bilhão de dólares em uma mini-mill.

A aquisição da US Steel ajudará a Nippon, a quarta maior siderúrgica do mundo, a atingir 100 milhões de toneladas de capacidade global de aço bruto, enquanto expande significativamente sua produção nos Estados Unidos. Especialistas esperam que os preços do aço nos EUA subam à medida que as montadoras norte-americanas de veículos aumentem a produção após o fim de greves de trabalhadores.

A Nippon não fez nenhuma projeção sobre o valor das sinergias que surgirão com a compra da US Steel. A companhia afirmou que as sinergias virão da combinação de tecnologia de produção avançada e know-how em desenvolvimento de produtos, operações, economia de energia e reciclagem.

A Nippon está pagando o equivalente a 7,3 vezes o lucro de 12 meses da US Steel antes de juros, impostos, depreciação e amortização, segundo dados da LSEG. A mediana na indústria siderúrgica é de 7 vezes, e alguns analistas disseram que a US Steel valia menos, já que a aquisição da siderúrgica de Big River, em Arkansas, em 2021, por 774 milhões de dólares ainda não teve retorno em termos de lucratividade.

"Achamos que a Nippon está pagando a mais por esses ativos. Este não é o espaço tecnológico. Esta ainda é a indústria cíclica do aço", disse Gordon Johnson, analista da GLJ Research.