Por que as terríveis previsões do Fed para 2023 não se concretizaram

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve começou 2023 com uma nota sombria, com autoridades chamando uma recessão nos EUA de "plausível". Os formuladores de política monetária previram um crescimento próximo à velocidade de estagnação e um aumento do desemprego como os custos para conter a inflação com aumentos rápidos da taxa básica de juros.

Mas o banco central dos Estados Unidos termina o ano registrando um progresso mais rápido do que o esperado na inflação, que ocorreu praticamente sem aumento na taxa de desemprego e com uma economia que cresceu cinco vezes mais rápido do que os 0,5% previstos pelas autoridades há um ano. Os cortes nos juros estão agora mais próximos.