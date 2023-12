Presidente do Bradesco vê janela para IPOs se abrindo em 2024

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo o Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou nesta segunda-feira que enxerga janela para ofertas inicias de ações (IPO, na sigla em inglês) no Brasil em 2024, citando a queda dos juros nos Estados Unidos e enxergando um crescimento "mais parrudo" da economia brasileira. "Isso favorece diretamente o mercado de capitais", afirmou o executivo a jornalistas mais cedo, quando prometeu para o começo do próximo ano, possivelmente fevereiro, divulgar os planos da nova gestão do segundo maior banco privado do país. Noronha assumiu o comando do Bradesco no final de novembro, substituindo Octavio de Lazari Jr.

Questionando sobre os planos do banco com a troca de CEO, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou que Noronha traz um novo olhar e que o executivo possui uma liderança reconhecida para comandar o processo de transformação do banco.