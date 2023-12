Sabesp aprova plano de investimento de R$47,4 bi até 2028

Em março, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo afirmou que a Sabesp vai investir cerca de 4 bilhões de reais até 2026 no programa de despoluição do Tietê.

A Sabesp afirmou ainda nesta segunda-feira que o valor aprovado do investimento não inclui os efeitos do processo de privatização da companhia, que prevê ampliação da área de concessão e antecipação de metas de universalização.

(Por Alberto Alerigi Jr.)