Sentimento empresarial alemão piora em dezembro, diz Ifo

"À medida que o ano se aproxima do fim, a economia alemã continua fraca", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Na semana passada, o instituto Ifo reduziu suas previsões para a economia alemã em 2024 para um crescimento de 0,9%, em vez de 1,4%.

"Os problemas fiscais do último mês deixaram claramente sua marca na economia alemã, com o indicador principal mais proeminente do país mostrando como será difícil para a economia se recuperar", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

O governo alemão teve que cortar gastos para cobrir uma lacuna de 17 bilhões de euros (US$ 18,32 bilhões) em seu orçamento para 2024, depois que uma decisão do tribunal constitucional sobre fundos de emergência para a pandemia não utilizados abriu um buraco de 60 bilhões de euros em suas finanças.