Setor de petróleo lidera alta em Wall Street

O Dow Jones atingiu um recorde histórico pela quarta sessão consecutiva, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq estão sendo negociados perto de seus níveis mais altos do ano.

A Chevron subia 1,5% e Exxon Mobil tinha alta de 2,0%, uma vez que os preços do petróleo avançavam mais de 3,5% depois que ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho aumentaram as preocupações com interrupções no fornecimento de petróleo.

O subíndice de energia do S&P 500 subia 1,9%, liderando os ganhos entre os 11 principais setores do S&P.

Outro destaque era a United States Steel, que subia 26,0%, atingindo um pico de mais de 12 anos, depois que a japonesa Nippon Steel disse que comprará a siderúrgica em um acordo de 14,9 bilhões de dólares, incluindo dívidas.

Os investidores se concentrarão nos dados econômicos esta semana, incluindo o índice PCE - o indicador de inflação preferido do Fed -, pedidos semanais de auxílio-desemprego, início de construção de moradias e a leitura final do PIB do terceiro trimestre.

Às 12:37 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,07%, a 37.329,46 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,36%, a 4.735,96 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,4%, a 14.872,88 pontos.