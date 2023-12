Statkraft prevê projetos híbridos de energia no Brasil em 2025 e testa baterias

Segundo o executivo, a companhia pode continuar crescendo via aquisições, mas há um foco maior no lançamento de projetos "greenfields", isto é, que serão construídos do zero.

Ele admitiu que o cenário para empreendimentos está mais desafiador, tendo em vista a tendência de preços baixos da energia e aumento de custos para implantação de usinas, mas pontuou que a visão do grupo é de longo prazo.

Ainda de acordo com De Lapuerta, a Statkraft estuda ampliar sua presença em hidrelétricas -- a fonte é a principal do portfólio internacional do grupo -- e avaliará eólicas offshore (no mar).

"A gente gosta da hidrelétrica, é a tecnologia 'core' da Statkraft... Estamos abertos e a incorporar hidrelétricas via M&A (fusões e aquisições, na sigla em inglês)."

Já no caso das eólicas no mar, o executivo afirmou que a companhia ainda está no estágio de "monitorar o mercado", especialmente o desenvolvimento da regulamentação no Brasil.