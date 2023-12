Tempestade mortal na Argentina é bênção e maldição para setor de grãos

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES (Reuters) - Uma tempestade de verão mortal durante o fim de semana na Argentina ajudou a saciar as plantações que ainda se recuperavam de uma seca histórica, disse um meteorologista nesta segunda-feira, embora tenha interrompido as operações em um importante porto de grãos.

A tempestade intensa, que começou no sábado no sul da província de Buenos Aires, deixou pelo menos 13 mortos na cidade portuária de Bahía Blanca, antes de se deslocar para o norte e levar as chuvas tão necessárias para a zona agrícola central do país, no norte de Buenos Aires e no sul e no centro da província de Santa Fé.