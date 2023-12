Wall Street avança impulsionada por perspectiva de corte de juros

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos ganharam terreno nesta segunda-feira, com os participantes do mercado analisando expectativas crescentes de cortes na taxa de juros do Federal Reserve no próximo ano e aguardando uma semana de dados econômicos cruciais.

Um movimento de alta amplo, porém modesto, impulsionou os índices S&P 500 e Nasdaq para ganhos sólidos, enquanto o índice Dow Jones terminou estável.