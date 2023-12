Accenture prevê receita abaixo das expectativas com gastos moderados em TI

(Reuters) - A Accenture, provedora de serviços de Tecnologia da Informação (TI), projetou nesta terça-feira receitas abaixo das expectativas de Wall Street para o segundo trimestre fiscal, antecipando gastos moderados de clientes conforme a incerteza macroeconômica permanece.

Analistas esperam que as despesas com serviços de TI permaneçam fracas no curto prazo, já que as empresas geralmente estabelecem seu orçamento anual somente após fevereiro.

A própria Accenture sinalizou uma tomada de decisão mais lenta relacionada ao orçamento, especialmente em empresas de tecnologia e mídia.