Ações de companhias aéreas sobem com alívio em meio à pressão de Lula por passagens mais baratas

As duas companhias concordaram com o governo Lula na segunda-feira em limitar os preços de milhões de passagens domésticas.

"Nossa visão é de que o mercado esperava algo pior", disseram analistas da Genial Investimentos em nota a clientes, acrescentando que as tarifas com preços limitados não devem reduzir "significativamente" os yields de 2024, um indicador de preços do setor.

Ainda assim, o Ministério dos Portos e Aeroportos classificou o acordo de preços como o "primeiro passo" de um programa para reduzir as tarifas, e Lula considerou a possibilidade de um projeto de lei para lidar com os custos das viagens aéreas, que estão no nível mais alto em 14 anos.

"Essa é uma coisa que o governo vai ter que se debruçar, o Senado vai ter que se debruçar para a gente tentar encontrar uma solução", disse o presidente em um evento na noite de segunda-feira. "Não tem explicação o preço das passagens de avião neste país."

As companhias aéreas dizem que o mercado local reflete uma tendência global, com a demanda aquecida por viagens aéreas após a pandemia e problemas na cadeia de suprimentos que afetam a capacidade dos fabricantes de aviões de entregar novas aeronaves que aumentariam a capacidade.

"Eu sou chamado em Brasília toda semana para me baterem por causa do preço da passagem", disse o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, a repórteres na semana passada. "Mas o preço da passagem é baseado na demanda que existe no mercado. O mercado está com muita demanda neste momento, então a maneira para ajudar isso é trazer mais oferta."