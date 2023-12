Ações europeias sobem com otimismo sobre cortes nas taxas de juros

Por Khushi Singh e Ankika Biswas e Sruthi Shankar

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta terça-feira, com os rendimentos dos títulos públicos diminuindo após comentários de autoridades do Banco Central Europeu e dados que confirmaram o arrefecimento da inflação na zona do euro.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,36%, a 477,04 pontos, com o índice S&P 500 de Nova York também sendo negociado perto de suas máximas históricas já que os investidores esperam que os principais bancos centrais do mundo, incluindo o Federal Reserve e o BCE, comecem a cortar as taxas de juros no próximo ano.