Americanas recebe apoios de BB e Caixa e plano de suporte conta com mais de 60% da dívida

A companhia afirmou que seu conselho de administração aprovou um aditamento ao plano de recuperação judicial (PRJ) que estabelece que o preço das ações no âmbito do aumento de capital previsto no plano será calculado com base na média de preço do papel na B3 nos 60 dias corridos anteriores à aprovação do PRJ. Anteriormente a proposta previa o prazo como sendo 60 dias anteriores à véspera da assembleia geral de credores.

Segundo a empresa, esse preço nesta terça-feira seria de 1,30 real por ação. A ação da Americanas encerrou a segunda-feira cotada a 0,95 real.

(Por Alberto Alerigi Jr.)