Barkin diz que Fed está "bem posicionado" em meio ao recuo da inflação

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, comemorou nesta terça-feira o recuo da inflação nos Estados Unidos, mas evitou dizer como isso afeta sua perspectiva para a política de juros do banco central no próximo ano, em uma entrevista ao Yahoo Finance.

"Acho que estamos bem posicionados agora, com uma taxa de inflação de 3% caindo e uma taxa de desemprego de 3,7% permanecendo relativamente estável", e se o Fed poderá cumprir as previsões de cortes de juros apresentadas reveladas na reunião de política monetária da semana passada depende do desempenho da economia, disse Barkin.