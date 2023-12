Bolsa de criptomoedas FTX chega a acordo com liquidantes das Bahamas

O presidente-executivo da FTX, John Ray, que assumiu o controle da empresa do fundador condenado da companhia, Sam Bankman-Fried, disse que o acordo é um marco crítico no esforço da empresa para reembolsar os clientes.

"Os desafios únicos levantados pelos registros conflitantes dos devedores da FTX e da FTX Digital Markets foram alguns dos mais difíceis que a equipe enfrentou", disse Ray em comunicado. "Mas reconhecemos desde o início que temos um público-alvo que se sobrepõe: os clientes da FTX.com."

A FTX estava em desacordo com as autoridades das Bahamas desde que entrou com pedido de recuperação judicial em 11 de novembro, com um buraco em seu balanço patrimonial que deixou seus 9 milhões de clientes diante de bilhões em perdas potenciais. A FTX havia processado os liquidantes das Bahamas em março, defendendo que eles haviam reivindicado erroneamente a propriedade dos ativos da bolsa.