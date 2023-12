Campos Neto reconhece que juros são altos e defende persistência na meta fiscal

INFLAÇÃO E PIB

Em sua apresentação, Campos Neto afirmou ainda que, ao contrário do que se projetava no início do ano, o BC pode não ter que "escrever uma carta" para justificar eventual descumprimento da meta de inflação em 2023.

Pelas regras em vigor, sempre que ocorre descumprimento da meta de inflação o presidente do BC precisa escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, para justificar o ocorrido.

Este ano, o teto da meta de inflação é de 4,75%. No relatório Focus, que compila as projeções de mercado, a expectativa atual é de inflação de 4,49% para o período.

"Estamos nos aproximando de um quadro em que isso (o BC não ter que escrever uma carta) é uma possibilidade real", disse Campos Neto. Ele reiterou, contudo, que o BC ainda tem trabalho a fazer no controle da inflação.

O presidente do BC avaliou ainda que o Produto Interno Bruto brasileiro do terceiro trimestre veio acima das expectativas do mercado, com uma "surpresa boa" no consumo das famílias. Porém, ele afirmou que uma das preocupações recentes é com a queda dos investimentos. "Por outro lado, a produtividade subiu", disse.