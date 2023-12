Dólar cai abaixo de R$4,90 com exterior e elevação da nota do Brasil pela S&P

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, para abaixo dos 4,90 reais, com as cotações refletindo o recuo da moeda norte-americana no exterior, a elevação da nota do Brasil pela agência de classificação de risco S&P e a avaliação de que, ainda que o Banco Central siga cortando juros, o país se manterá atrativo ao capital internacional.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,8652 reais na venda, em baixa de 0,78%. Este é o menor valor de fechamento em um mês, desde 20 de novembro, quando encerrou em 4,8523 reais. Em dezembro, a moeda norte-americana acumula baixa de 1,02%.