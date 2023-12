Dólar acelera perdas frente ao real após ata do Copom

Na B3, às 10:20 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,57%, a 4,8685 reais.

A ata do encontro da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reforçou que há necessidade de manter uma taxa de juros ainda contracionista pelo horizonte relevante para que se consolide convergência da inflação à meta.

De acordo com o BC, a incerteza, em particular no cenário internacional, que tem se mostrado volátil, prescreve cautela na política monetária, ao mesmo tempo que as expectativas de inflação seguem desancoradas e são um fator de preocupação.

"A ata parece adotar um tom tímido em relação à mensagem que se esperaria de um BC que estaria se sentindo confiante para embarcar num ciclo mais agressivo (de afrouxamento)", disse Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

"A postura geral permanece claramente cautelosa e o ritmo contínuo de redução de 50 pontos-base tem sido entendido como prudente e adequado ao ciclo atual e às suas incertezas internas e externas."

Embora a redução dos juros tenda a reduzir a atratividade do real, vários participantes do mercado têm ponderado que a manutenção do atual ritmo de afrouxamento ainda deixaria os retornos oferecidos pelo real em nível competitivo por um bom tempo.