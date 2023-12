Com granjas livres de gripe aviária, Brasil eleva produção de frango

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil, o maior exportador de carne de frango do mundo, continuou a aumentar a produção mesmo após a chegada do vírus altamente contagioso da gripe aviária, que não chegou às granjas comerciais, mas foi detectado em território nacional pela primeira vez em maio.

O país, com uma participação de mais de um terço do comércio global de carne de frango, deverá produzir até 14,9 milhões de toneladas desse tipo de proteína em 2023 e até 15,35 milhões de toneladas em 2024, de acordo com projeções divulgadas na terça-feira pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Se as previsões se confirmarem, haveria um crescimento anual de até 3,7% em 2024, após aumento de até 2,6% em 2023 versus o ano passado, segundo a ABPA.