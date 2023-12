Fundo de private equity da XP compra centro de reprodução assistida

SÃO PAULO (Reuters) - A fundo XP Private Equity II anunciou nesta terça-feira a aquisição do centro de reprodução assistida Vida Bem Vinda, que será integrado à sua plataforma de consolidação no segmento Fertgroup.

Fundada em 2011, a Vida Bem Vinda tem duas unidades laboratoriais (Lab for Life e Lab Saúde) e duas unidades clínicas (Jardins e Itaim Bibi) em São Paulo.

A Fertgroup foi o primeiro investimento do fundo de 1,7 bilhão de dólares e já conta com uma rede nacional, com presença em três regiões e cinco Estados no país.