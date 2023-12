Haddad comemora elevação da nota do Brasil pela S&P e cita reforma tributária como "ponto alto"

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou na tarde desta terça-feira a elevação da nota de crédito do Brasil pela S&P, e afirmou que a reforma tributária, destacada pela agência de classificação de risco como determinante para a mudança, foi o "ponto alto" de uma trajetória de coordenação entre o Executivo e o Legislativo para a aprovação de medidas do governo.

"Eu penso que S&P estava aguardando o desfecho das reformas que foram propostas pelo Congresso. Agora eu preciso salientar a harmonia entre os poderes, quando o Executivo, Legislativo e Judiciário se unem em torno de uma causa. As agências percebem, que há uma coordenação em torno de um objetivo maior, e a reforma tributária realmente foi o ponto alto dessa trajetória", disse em entrevista a jornalistas em Brasília.

Haddad também elogiou a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no processo de aprovação da reforma tributária no Congresso.