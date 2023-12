Ibovespa avança e renova recorde intradia com respaldo externo

Às 11:01, o Ibovespa subia 0,6%, a 131.873,06 pontos. Na máxima até o momento, chegou a 131.940,58 pontos, novo recorde intradia. O volume financeiro somava 2,3 bilhões de reais.

Na visão do economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, após uma semana bastante positiva para os preços dos ativos financeiros no Brasil e no mundo com a sinalização do Federal Reserve sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, o mercado financeiro no Brasil entrou em "compasso de espera".

Ele também ressaltou que, apesar dos avanços recentes, como aprovação da medida provisória que regulamenta subvenções na Câmara dos Deputados e da reforma tributária no Congresso, a questão fiscal continua como principal risco para o bom desempenho da economia brasileira no próximo ano.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,62%, a 74,67 reais, mesmo com a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando o dia com queda de 0,11%, a 923 iuanes (129,15 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,70%, a 36,09 reais, também resistindo ao movimento mais frágil dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com variação positiva de apenas 0,12%, a 78,04 dólares.