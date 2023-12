Ibovespa flerta com 132 mil pontos em sessão com novos recordes

O segundo pregão da semana ainda trouxe a ata da última decisão de juros do Banco Central, no qual a autoridade monetária reforçou o cenário de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões. DESTAQUES - BRASKEM PNA fechou em alta 7,15%, a 19,47 reais, mantendo a recuperação após um começo de dezembro mais negativo, em meio ao agravamento da situação envolvendo minas de sal da petroquímica em Maceió (AL). A ação continua sob influência da expectativa em torno da venda da participação da Novonor na companhia. Um fonte afirmou à Reuters que o governo federal avalia que a Petrobras pode aumentar sua participação na Braskem para facilitar uma eventual venda a investidores estrangeiros. - PETROBRAS PN avançou 1,14%, a 36,25 reais, endossada pela melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o contrato Brent terminou com acréscimo de 1,64%, a 79,23 dólares o barril.

- DEXCO ON encerrou com elevação de 3,97%, a 8,38 reais, ampliando a alta em dezembro para mais de 15%, favorecida ainda pelo cenário de juros menores no país. - AZUL PN subiu 2,26%, a 16,27 reais, enquanto GOL PN caiu 0,79%, a 8,76 reais, tendo também de pano de fundo acordo das empresas com o governo para reduzir preços de passagens. - VALE ON terminou com elevação de 0,70%, a 74,73 reais, mesmo com a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com queda de 0,11%, a 923 iuanes (129,15 dólares) a tonelada. - ITAÚ UNIBANCO PN fechou com variação positiva de 0,06%, a 32,91 reais, e BRADESCO PN fechou estável, a 17,55 reais.

- EMBRAER ON perdeu 2,74%, a 22,74 reais, no quarto pregão seguido de queda, refletindo ajustes, após acumular até a última quarta-feira uma valorização de mais de 13% em dezembro, considerando os dados de fechamento das ações.

- GERDAU PN recuou 2,46%, a 22,96 reais, tendo no radar relatório de analistas do Itaú BBA cortando a recomendação dos papéis para "market perform" e reduzindo o preço-alvo para o final do próximo ano de 30 para 26 reais, no qual citaram uma deterioração mais rápida e acentuada do que previam dos resultados operacionais do grupo siderúrgico.

- GPA ON caiu 2,70%, a 3,96 reais, em meio a ajustes, após um mês repleto de notícias envolvendo o varejista, incluindo previsões de margem Ebitda, planos de oferta de ações, proposta de mudança do conselho de administração e revisão da projeção de abertura de lojas no próximo ano. Até a véspera, os papéis acumulavam elevação de 21,5% em dezembro. - AMERICANAS ON recuou 5,26%, a 0,90 real, com a assembleia de credores para votar o plano de recuperação judicial da varejista ainda em andamento quando o pregão fechou.