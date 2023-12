Início de construções de moradias para uma família nos EUA aumenta em novembro

As licenças para futuras construções de residências unifamiliares aumentaram 0,7%, atingindo um ritmo de 976.000 unidades no mês passado.

A taxa da popular hipoteca fixa de 30 anos ficou em média em 6,95% na semana passada, o nível mais baixo desde agosto, ante 7,03% na semana anterior, de acordo com dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Esse valor caiu de 7,79%, pico em 23 anos registrado no final de outubro, acompanhando a queda nos rendimentos dos Treasuries.

O Federal Reserve manteve a taxa de juros na semana passada e sinalizou, em novas projeções econômicas, que o aperto histórico da política monetária ao longo dos últimos dois anos está no fim e que os custos dos empréstimos serão reduzidos em 2024.

O início de projetos habitacionais com cinco unidades ou mais aumentou 8,9%, atingindo uma taxa de 404.000 unidades em novembro. No entanto, a atividade está se moderando à medida que as construtoras trabalham com um grande estoque de prédios de apartamentos em construção.

