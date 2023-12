Japão melhora avaliação do sentimento empresarial e mantém visão geral da economia

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão melhorou sua opinião sobre o sentimento empresarial pela primeira vez em dois meses em dezembro, uma vez que uma pesquisa do banco central mostrou uma ampla recuperação no ambiente corporativo graças aos lucros otimistas.

Mas o Gabinete do Governo, em um relatório desta terça-feira, deixou a avaliação econômica geral inalterada para o mês, dizendo que a economia, a terceira maior do mundo, estava "se recuperando moderadamente, embora algumas áreas tenham estagnado recentemente".

"O sentimento das empresas está melhorando", disse o relatório, atualizando sua avaliação anterior de que estava melhorando moderadamente como um todo.