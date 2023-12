BC vê mercado de trabalho como ponto de atenção e aponta pressão do El Niño sobre preços

A ata mostrou que o mercado de trabalho segue aquecido no Brasil, com "alguma moderação na margem", ressaltando que os dados referentes à contratação no emprego formal se mantêm em níveis elevados e compatíveis com um mercado de trabalho bastante dinâmico.

"A evolução prospectiva do hiato do produto e o comportamento do mercado de trabalho foram considerados muito relevantes para determinar a velocidade com que a inflação atingirá a meta", apontou o documento.

O documento ressaltou ainda que foi observada ampliação dos ganhos reais de salários no período mais recente, o que pode refletir questões temporárias, ainda sem evidência de pressões salariais.

"É importante seguir monitorando com bastante atenção as diferentes variáveis do mercado de trabalho, em particular com um acompanhamento minucioso da dinâmica de rendimentos reais", disse.

O Comitê considerou que o mercado de trabalho aquecido e o apertado hiato do produto -- espaço que a economia tem para crescer até atingir sua capacidade máxima e começar a gerar pressão inflacionária -- é fonte de incerteza sobre a desinflação de várias economias avançadas.

SURPRESA