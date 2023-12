Minério de ferro cai com demanda fraca e ampla oferta doméstica na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira com mais manutenções entre as siderúrgicas chinesas diminuindo a demanda, embora os baixos estoques e o reabastecimento de inverno tenham limitado as perdas.

O contrato de minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou o dia com queda de 0,11%, a 923 iuanes (129,15 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,25%, a 132,15 dólares a tonelada.