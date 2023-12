Não há "urgência" para cortes nos juros, diz presidente do Fed de Atlanta

ATLANTA (Reuters) - Não há "urgência" no momento para que o Federal Reserve reduza a taxa básica de juros, dada a força da economia dos Estados Unidos e a necessidade de ter certeza de que a inflação retornará à meta de 2% do banco central norte-americano, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, nesta terça-feira.

A inflação "vai cair de forma relativamente lenta nos próximos seis meses, o que significa que não haverá urgência para começarmos a abandonar nossa postura restritiva", disse Bostic, em comentários ao Harvard Business School Club de Atlanta.

Bostic repetiu que espera dois cortes de 0,25 ponto percentual na taxa básica provavelmente no segundo semestre do ano, mas enfatizou que, enquanto isso, a inflação continua muito alta -- e a trajetória da política monetária do Fed depende de sua contínua desaceleração.