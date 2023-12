Prêmio de aço encolhe e distribuidores veem chance de usinas elevarem preços de aço, diz Inda

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A associação de distribuidores brasileiros de aços planos, Inda, avalia que as usinas siderúrgicas poderão elevar seus preços no Brasil no primeiro bimestre em cerca de 5% a 6%, diante de um quadro no mercado interno de redução da diferença do valor cobrado pela liga ante o estabelecido no exterior, o chamado prêmio.

"O prêmio hoje, com dólar a 4,90 e com esses pequenos reajustes aplicados lá fora, está um pouco abaixo de 10% e isso é muito baixo", disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro, em entrevista a jornalistas nesta terça-feira.