Reforma tributária aumentará taxa de investimento do Brasil, diz Appy

Appy afirmou que o desafio agora será regulamentar a proposta, em debate que será feito em conjunto com Estados e municípios. Segundo ele, a regulamentação não será enviada ao Congresso já na reabertura do ano legislativo no começo de fevereiro, "será um pouco depois".

De acordo com o secretário, outro desafio é a discussão sobre a reforma do Imposto de Renda, a ser proposta pelo governo em 2024 tendo como premissa um sistema que amplie a eficiência da economia e a justiça distributiva.

Appy explicou que o teor da reforma sobre a renda não está definido, destacando que o trabalho técnico sobre o tema terá que passar pelo crivo político do governo antes da apresentação formal da proposta.

Para ele, o sistema deverá ser neutro, isonômico e progressivo -- cobrando menos de quem ganha menos e tributando mais quem tem renda maior.

(Por Bernardo Caram)