Taxas futuras de juros caem em reação a Treasuries e elevação da nota do Brasil pela S&P

A baixa dos yields ocorria a despeito de, nos últimos dias, autoridades do Fed terem procurado esfriar as apostas para março. Nesta terça-feira foi a vez do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, que comemorou a baixa da inflação, mas evitou dizer como isso afeta sua perspectiva para a política monetária.

No Brasil, após o avanço de segunda-feira, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos cediam em sintonia com os Treasuries.

Já a divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, pela manhã, pouco mudou a avaliação majoritária do mercado sobre o futuro da Selic no curto prazo. Em outras palavras, o documento corroborou a expectativa de que o colegiado promoverá pelos menos mais dois cortes de 0,50 ponto percentual da Selic em seus próximos encontros, em janeiro e março.

“Indo direto ao ponto, os participantes do mercado irão ler a ata de hoje tentando (arduamente) encontrar qualquer pista para uma possível chance de -75bps ao longo do ciclo”, afirmou o estrategista-chefe da BGC Liquidez, Daniel Cunha, em comentário enviado a clientes após a divulgação da ata. “Na nossa opinião, não encontrarão.”

No documento, o BC adotou uma postura cautelosa sobre o controle da inflação, ressaltando que as expectativas seguem desancoradas -- um fator que, em tese, afasta a possibilidade de aceleração do ritmo de cortes da Selic, hoje em 11,75% ao ano. Além disso, o BC registrou que o mercado de trabalho segue aquecido e elevou o impacto esperado do El Niño sobre os preços de alimentos.

“Se o mercado estava posicionado, até certo ponto, na possibilidade de um corte maior da Selic lá na frente, acho que a ata tem um efeito na curva. A ponta curta sobe e a longa cai”, disse durante a tarde o economista Rafael Pacheco, da Guide Investimentos, quando as taxas mais curtas oscilavam muito próximas da estabilidade.