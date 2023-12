Wall Street sobe com otimismo sobre cortes de juros

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street subiam nesta terça-feira, ampliando os fortes ganhos das últimas semanas conforme investidores continuavam a apostar em uma mudança na política monetária do Federal Reserve no próximo ano.

O índice de referência S&P 500 é negociado a menos de 1% de seu recorde histórico de fechamento, conforme investidores precificam um cronograma agressivo de cortes na taxa básica de juros no próximo ano depois que o chair do Fed, Jerome Powell, disse na reunião do banco central dos Estados Unidos na semana passada que seu histórico aperto monetário provavelmente chegou ao fim.