Ações fecham em alta por animação com inflação no Reino Unido

Outros mercados regionais importantes, no entanto, fizeram uma pausa após uma recente série de ganhos, com investidores avaliando comentários de autoridades do Banco Central Europeu (BCE).

Dois dos principais formuladores de política monetária mais duros do BCE, incluindo o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, e seu colega holandês, Klaas Knot, juntaram-se ao coro de autoridades que tentam convencer investidores a não apostarem em futuros cortes nas taxas de juros.

Os mercados acionários dos EUA e da Europa se recuperaram nas últimas semanas com base nas expectativas de uma mudança para uma abordagem mais branda na política monetária do Federal Reserve e do BCE, após evidências de queda da inflação e desaceleração do crescimento econômico.

"As ações parecem estar bem preparadas para se recuperarem até o Natal e, dadas as alocações ainda subponderadas entre os gestores de fundos, pode haver combustível suficiente no tanque para manter a recuperação até janeiro e depois", observou Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da plataforma de negociação online IG.

Dados mostraram que os preços ao produtor alemão caíram mais do que o esperado em novembro, um dia depois que outro conjunto de números confirmou que a inflação da zona do euro desacelerou acentuadamente para 2,4% no mês passado, em uma base anual.

De modo geral, as esperanças de flexibilização da política monetária no próximo ano fizeram com que o STOXX 600 subisse quase 13% no acumulado do ano, com os índices DAX de Frankfurt e o CAC 40 de Paris sendo negociados perto de recordes.