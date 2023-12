Agentes "gansos" patrulham perímetro de prisão em Santa Catarina

Por Anderson Coelho

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Santa Catarina (Reuters) - Andando pelo perímetro de uma prisão no Estado de Santa Catarina, gansos substituíram seus antecessores caninos nas patrulhas para garantir que os detentos não escapem.

Entre os intervalos em seu lago no local, as aves, apelidadas de "agentes gansos", patrulham um espaço verde entre a cerca interna da prisão e o muro externo principal. A equipe diz que a vigilância dos gansos os torna excelentes animais de guarda, até mais do que os cães.