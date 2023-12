Airbus ruma para recorde de encomendas de jatos em 2023, dizem fontes

As encomendas brutas fornecem uma indicação aproximada do ritmo de atividade do mercado em um determinado ano, embora os analistas digam que um indicador mais amplamente observado do desempenho de uma fabricante de aviões são os "pedidos líquidos", que excluem cancelamentos e conversões de modelos.

Esses números não estarão oficialmente disponíveis até janeiro, mas as fontes disseram que há grandes chances de que a Airbus também ultrapasse o recorde anterior de mais de 1.500 pedidos líquidos.

A Airbus não quis comentar sobre possíveis totais de fim de ano antes do anúncio do ano inteiro, previsto para 11 de janeiro.

As companhias aéreas estão se esforçando para encomendar novos aviões para renovar frotas existentes em meio ao temor de uma escassez nos próximos anos.

Tanto Airbus quanto Boeing, que também obteve um pedido importante da Lufthansa na terça-feira, podem anunciar mais negócios este mês, impulsionadas pela retomada da demanda após a pandemia, disseram fontes do setor.

Na sexta-feira, a Turkish Airlines anunciou 220 novos pedidos de aviões Airbus, além de 10 A350-900s que já estavam na carteira da Airbus como cliente não identificado. A empresa aérea turca indicou que planeja fazer um pedido comparável à Boeing.