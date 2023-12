Dólar tem leve recuperação frente ao real após queda da véspera e com expectativa por dados dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia marginalmente contra o real nesta quarta-feira, com investidores fazendo uma pausa após vendas intensas da moeda norte-americana na véspera, quando a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito do Brasil, e com o mercado no aguardo de dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 10:09 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,10%, a 4,8702 reais na venda.