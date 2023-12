Hapvida pode usar mercado de capitais para financiar projetos, diz Itaú BBA

"Dito isso, as vendas brutas dos planos de saúde no Sudeste deverão adotar uma abordagem mais verticalizada, o que ajudará a mitigar atritos com o portfólio atual da empresa."

Ainda conforme o relatório do Itaú BBA sobre o encontro, apesar de os resultados continuarem refletindo a implementação de aumento de preços, juntamente com os benefícios de uma maior integração vertical e os ganhos contínuos da integração de outras aquisições -- CCG, Clinipam e NDI Minas Gerai --, as perspectivas para o quarto trimestre são mais realistas.

Conforme escreveram os analistas, a expectativa é que a melhoria da MLR seja menor que a sazonalidade habitual.

Para 2024, acrescentaram, o foco está em entregar uma MLR de cerca de 68% no segundo semestre. Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a regionalização do piso salarial de enfermeiros mitiga as preocupações sobre como este fator poderá afetar a MLR em 2024. O Itaú BBA avalia que, com a regionalização, o impacto seja significativamente reduzido.

"A nossa impressão é que a empresa continua empenhada em recuperar a sua rentabilidade através da promoção de um produto mais verticalmente integrado, da implementação de aumentos de preços adequados e da integração dos ativos adquiridos, ao mesmo tempo que simplifica a sua estrutura empresarial", afirmaram Vinicius Figueiredo e equipe.

"Embora alguns investidores tenham preocupações sobre o crescimento a curto prazo devido às fricções naturais da integração de ativos complexos, acreditamos que os ganhos de rentabilidade decorrentes destas ações superarão esses fatores e impulsionarão um forte crescimento dos lucros no futuro."