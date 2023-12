Harker, do Fed, se mostra aberto a cortes de juros, mas não para logo

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quarta-feira que ainda se opõe a qualquer outro aumento da taxa de juros pelo banco central, ao mesmo tempo em que sinaliza abertura para reduzir os custos de empréstimos de curto prazo, embora não de forma iminente.

"Tenho estado no campo do vamos manter a taxa onde está por um tempo, vamos ver como isso se desenrola, não precisamos mais aumentar os juros", disse Harker em uma aparição na estação de rádio WHYY, com sede na Filadélfia.