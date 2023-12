Atividade econômica decepciona e tem leve recuo em outubro, mostra IBC-Br

O resultado do mês ficou bem aquém da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,10% e marcou a terceira vez seguida no vermelho.

Em agosto o índice recuou 0,7%, e mostrou queda de 0,05% em setembro, de acordo com os dados do BC.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 1,54%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 2,19%, de acordo com números observados.

O IBGE divulgou neste mês que o PIB brasileiro teve expansão de 0,1% no terceiro trimestre, permanecendo em território positivo e contrariando expectativas de retração, uma vez que a resiliência de serviços compensou a pressão do setor agrícola e a queda dos investimentos.

No entanto, especialistas alertam que a tendência é que a economia feche este ano e abra 2024 flertando com a estagnação, ainda sob os efeitos defasados dos juros altos e da dissipação do choque positivo da agricultura, que foi limitado ao primeiro trimestre e início do segundo.

"O dado de hoje do IBC reforça a percepção de perda de fôlego da atividade no segundo semestre de 2023, reflexo da dissipação dos efeitos da supersafra desse ano, que impulsionou o primeiro semestre, e do nível de aperto monetário ainda presente na economia", disse João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da Kínitro.