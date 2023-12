Ibovespa fecha em queda após máximas com NY e ajustes freando efeito dos Treasuries

- CASAS BAHIA ON disparou 8,86%, a 10,94 reais, experimentando uma recuperação após recuar nas quatro sessões anteriores, acumulando no período um declínio de cerca de 24%. O papel ainda registra em 2023 uma perda em torno de 79%. No setor, MAGAZINE LUIZA ON caiu 2,78%, a 2,10 reais.

- MARFRIG ON valorizou-se 4,13%, a 9,59 reais, em dia misto para o setor, com JBS ON terminando em alta de 3,39%, enquanto BRF ON cedeu -0,77% e MINERVA ON perdeu-1,89%. Analistas do Santander elevaram a recomendação de Marfrig e JBS a "outperform" e cortaram a de Minerva para "neutra", mesma classificação mantida para BRF. Analistas do Safra também elevaram Marfrig para "outperform", mesma nota mantida para JBS, enquanto BRF e Minerva tiveram as respectivas recomendações rebaixadas para "neutra".

- VALE ON fechou com variação negativa de 0,32%, a 74,49 reais, distante das máximas da sessão, o que ajudou a enfraquecer o Ibovespa. Mais cedo, a ação encontrou apoio na alta dos futuros do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações do dia com alta de 1,46%.

- PETROBRAS PN avançou 0,36%, a 36,38 reais, beneficiada pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o contrato Brent terminou o dia transacionado com elevação de 0,59%, a 79,70 dólares o barril.

- AMERICANAS ON, que não está no Ibovespa, fechou com acréscimo de 5,56%, a 0,95 real, após credores da varejista aprovarem na terça-feira o plano de recuperação judicial da empresa, que inclui uma injeção de 12 bilhões de reais pelos acionistas de referência da companhia.