Minério de ferro se recupera com reabastecimento antes do feriado na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, apoiados pelos baixos estoques remanescentes e pelas expectativas de uma enxurrada de compras para o reabastecimento de inverno, embora a queda na demanda devido à crescente manutenção de equipamentos nas usinas tenha limitado os ganhos.

O contrato de minério de ferro para maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,46%, a 939 iuanes (131,58 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,27%, a 134 dólares por tonelada.