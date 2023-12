Montadoras se opõem à tentativa dos EUA de forçar recall de 52 milhões de air bags

O problema está relacionado a uma morte e sete feridos nos EUA, disse a NHTSA, após uma investigação de oito anos do governo. Se o recall for realizado, será o segundo maior da história dos EUA.

As montadoras e os fabricantes afirmaram que os riscos do problema são extremamente pequenos e questionaram a análise e a justificativa da agência para a realização do recall.

A ARC disse que, de acordo com a taxa de falha estimada pela NHTSA, haveria menos de uma nova ruptura nos próximos 33 anos.

Os infladores em questão foram usados em veículos produzidos de 2000 até o início de 2018 por 12 fabricantes de automóveis. Ford, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Kia e Porsche também apresentaram oposição no processo de comentários formais do órgão regulador.

A NHTSA não respondeu a um pedido de comentário.

A NHTSA solicitou um recall voluntário pela primeira vez em maio, mas a ARC o rejeitou. Em setembro, a NHTSA emitiu uma decisão inicial de que os infladores devem ser recolhidos, a primeira intervenção formal antes de tentar forçar um recall.