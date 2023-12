Nagel, do BCE, adverte contra apostas em cortes iminentes dos juros

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros em níveis recordes para conter a inflação, e os investidores que apostam em cortes futuros nos custos dos empréstimos devem ter cuidado, disse o membro do BCE Joachim Nagel em uma entrevista publicada nesta quarta-feira.

O presidente do Bundesbank, banco cental alemão, se juntou a vários de seus pares para contestar as expectativas do mercado de que o BCE começará a reverter sua série mais acentuada de aumentos de juros já em março ou abril.

"Devemos inicialmente permanecer no patamar atual da taxa de juros para que a política monetária possa desenvolver plenamente seu efeito de amortecimento da inflação", disse Nagel em uma entrevista ao portal de internet alemão T-Online.