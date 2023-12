Petróleo sobe com tensões no Mar Vermelho; alta de estoques nos EUA limita ganhos

Por Laura Sanicola

(Reuters) - Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em alta após um pregão volátil nesta quarta-feira, com os investidores preocupados com a interrupção do comércio global e tensões no Oriente Médio após ataques de militantes houthis do Iêmen, alinhados com o Irã, a navios no Mar Vermelho.

Os ganhos foram limitados por uma alta surpresa de estoques de petróleo nos EUA, um aumento maior que o esperado nos estoques de combustível e uma produção doméstica recorde de petróleo.