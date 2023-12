Reforma tributária é comprovação de que Congresso tem compromisso com país, diz Lula na Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - A reforma tributária promulgada nesta quarta-feira não vai resolver todos os problemas, mas ela é a comprovação de que o Congresso Nacional tem compromisso com o povo brasileiro, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sessão solene para promulgar a emenda constitucional no plenário da Câmara.

Em um curto discurso com elogios e agradecimentos aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Lula disse que o Congresso, com parlamentares de esquerda, direita e centro, é a cara da sociedade brasileira.