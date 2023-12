STJ determina quebra de sigilos bancário e telefônico de governador do RJ

(Reuters) - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Raul Araújo determinou a quebra dos sigilos telefônico e bancário do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no âmbito de operação da Polícia Federal que investiga supostos pagamentos de vantagens ilícitas em programas assistenciais do Estado, informou o site de notícias G1 nesta quarta-feira.

O irmão do governador também foi alvo da operação Sétimo Mandamento da PF, que, ao cumprir mandado de busca em sua casa, apreendeu 128 mil reais e 7,5 mil dólares em espécie, segundo o G1.

A operação de busca resultou ainda na apreensão de anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens.