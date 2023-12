Taxas futuras de juros voltam a cair sob influência de IBC-Br fraco e Treasuries

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs voltaram a cair nesta quarta-feira, na esteira da divulgação de dados fracos de atividade econômica no Brasil e do recuo dos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA, após a inflação no Reino Unido desacelerar, pesando sobre as curvas de juros ao redor do mundo.

Foi a nona queda dos juros futuros no Brasil em 14 dias úteis de dezembro, o que dá uma dimensão do movimento mais recente de eliminação de prêmios na curva brasileira. Em quatro sessões de dezembro as taxas subiram e em uma delas ficaram praticamente estáveis.